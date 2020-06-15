2020-06-15T16:40:35+03:00
Общество

Гостиницы должны тестировать своих сотрудников на "ковид": как это отразится на бизнесе

Эксперты в эфире радио "Комсомольская правда" расскажут, как будут работать отели в условиях пандемии, какие ограничения ждут клиентов и почему гостиницы массового закрываются.
Дадаян Давид
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Фото: мэрия Москвы.Фото: мэрия Москвы.
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В Ростовской области все еще действуют ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Понемногу власти смягчают запреты, но выход из затяжного кризиса представляется не таким, как хотелось бы.

Каждую неделю публикуются новые стандарты, которыми должны руководствоваться заведения, готовые к открытию. Сначала обсуждали, как именно будут работать рестораны и кафе, а теперь на повестке дня - гостиницы. В Ростове-на-Дону насчитываются сотни мест, где можно остановиться, снять номер. Многие бизнесмены из этой области признаются, что дела идут плохо и новые правила нанесут серьезный удар по кошелькам компаний.

Сегодня в эфире радио "КП-Ростов" эксперты расскажут, с какими именно трудностями они столкнулись за время пандемии, и, главное, что их ждет впереди. Так например президент Ассоциации Профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области Елена Папиж считает, что обязательное тестирование всех сотрудников на "ковид" - очень дорогое "удовольствие" для компаний. Это при том, что очень многие уже закрылись, или находятся на грани банкротства.

Особняком стоит вопрос о тех, кто продолжал принимать гостей, несмотря на все запреты. Как им удавалось оставаться в тени законы и, как поменяется индустрия после выхода из ковидного кризиса?

Об этом и многом другом расскажем сегодня в 17:05 в эфире радио "Комсомольская правда". Слушайте на 89,8 ФМ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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