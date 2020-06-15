Срочная новость: Детские лагеря могут открыть с 3 июля

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:28:22+03:00

В этом году социальной дистанции все же придется придерживаться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Ростовской области детские лагеря могут открыть свои двери для отдыхающих с 3 июля. Ориентировочную дату назвал глава региона Василий Голубев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Правда, случиться все может только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка. При этом график открытия летних лагерей на Дону должен строиться еще и с учетом территориальных особенностей.

Предположительно, в этом году ребят будут ждать необычные каникулы. Во-первых, их будет меньше, чем в предыдущие годы. Во-вторых, дни заезда и выезда будут одинаковыми для участников каждой смены, при этом экскурсии не будут разрешены, как и посещение родителей. Общение с мамами, папами, бабушками и дедушками - только онлайн. И, наконец, сотрудники лагеря должны будут ходить в медицинских масках, и не позднее, чем за два дня до приезда в лагерь, сдать тест на коронавирус.

- Пока санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет с уверенностью назвать точные даты открытия на Дону детских оздоровительных учреждений, - глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев. - В конце июня будет проведен очередной мониторинг ситуации и принято окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU