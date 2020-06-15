Срочная новость: Детские лагеря могут открыть с 3 июля
В Ростовской области детские лагеря могут открыть свои двери для отдыхающих с 3 июля. Ориентировочную дату назвал глава региона Василий Голубев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Правда, случиться все может только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка. При этом график открытия летних лагерей на Дону должен строиться еще и с учетом территориальных особенностей.
Предположительно, в этом году ребят будут ждать необычные каникулы. Во-первых, их будет меньше, чем в предыдущие годы. Во-вторых, дни заезда и выезда будут одинаковыми для участников каждой смены, при этом экскурсии не будут разрешены, как и посещение родителей. Общение с мамами, папами, бабушками и дедушками - только онлайн. И, наконец, сотрудники лагеря должны будут ходить в медицинских масках, и не позднее, чем за два дня до приезда в лагерь, сдать тест на коронавирус.
- Пока санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет с уверенностью назвать точные даты открытия на Дону детских оздоровительных учреждений, - глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев. - В конце июня будет проведен очередной мониторинг ситуации и принято окончательное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU