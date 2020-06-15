Полтонны свиных шкур выбросили на окраине Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошло ЧП, о котором рассказали в региональном Управлении ветеринарии. По данным ведомства, неизвестные выбросили на окраине города полтонны свиных шкур. Пикантности ситуации добавила и аномальная жара в донской столице.
Известно, что предполагаемая свалка биологических отходов была обнаружена в Левеновском микрорайоне города, в двух километрах от жилых домов садоводческого товарищества «Изумрд».
Как рассказали в ведомстве, случившееся - грубое нарушение действующего ветеринарного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность. А максимальное наказание - штраф до семисот тысяч рублей или приостановление деятельности предприятия на срок до девяноста суток.
- Согласно ветеринарным правилам владелец свиных шкур должен был утилизировать их на утильзаводе, - добавил специалист управления ветеринарии Ростовской области Вадим Добрелин.
Теперь собранные данные, фото и видеоматериалы будут направлены в том числе прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU