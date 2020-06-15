Полтонны свиных шкур выбросили на окраине Ростова-на-Дону

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:39:16+03:00

Согласно ветеринарным правилам владелец свиных шкур должен был утилизировать их на утильзаводе. Фото: Управление ветеринарии РО.

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В Ростове-на-Дону произошло ЧП, о котором рассказали в региональном Управлении ветеринарии. По данным ведомства, неизвестные выбросили на окраине города полтонны свиных шкур. Пикантности ситуации добавила и аномальная жара в донской столице.

Известно, что предполагаемая свалка биологических отходов была обнаружена в Левеновском микрорайоне города, в двух километрах от жилых домов садоводческого товарищества «Изумрд».

Как рассказали в ведомстве, случившееся - грубое нарушение действующего ветеринарного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность. А максимальное наказание - штраф до семисот тысяч рублей или приостановление деятельности предприятия на срок до девяноста суток.

- Согласно ветеринарным правилам владелец свиных шкур должен был утилизировать их на утильзаводе, - добавил специалист управления ветеринарии Ростовской области Вадим Добрелин.

Теперь собранные данные, фото и видеоматериалы будут направлены в том числе прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU