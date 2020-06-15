2020-06-15T17:59:00+03:00
Общество

В Ростовской области фура и иномарка столкнулись на федеральной трассе М-4 «ДОН»

По факту аварии проводится проверка
Ольга ГОПАЛО
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Пострадавшую женщину доставили в больницу.Пострадавшую женщину доставили в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 15 июня, в Ростовской области произошла авария, участниками которой стали большегруз и иномарка. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД России по регину, дорожное происшествие случилось около шести часов утра на федеральной трассе М-4 «ДОН» в Красносулинском районе.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «СКАНИА» не выбрал безопасную дистанцию столкнулся с ехавшим в том же направлении автомобилем «Дэу Нэксия», - добавили в ведомстве.

Сообщается, что в результате пострадала 38-летняя водитель иномарки. С травмами на автомобиле скорой помощи женщину доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

На выходных, дончанин попал в смертельную аварию на трассе в Ростовской области. ДТП произошло на мокрой трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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