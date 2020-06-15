2020-06-15T18:03:16+03:00
Общество

Василий Голубев заявил, что парад Победы 2020 пройдет без зрителей

Наблюдать за торжественным шествием на Театральной площади будут ветераны
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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В понедельник, 15 июня, губернатор Василий Голубе в ходе заседания регионального шатаба по противодействию распространению коронавируса рассказал о том, как в Ростове-на-Дону пройдет парад, посвященный 75-летию в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Парад пройдет 24 июня без зрителей. В мероприятии будут участвовать только ветераны, представители власти и силовых структур, а также военные.

Перед мероприятием участников обследуют. Организаторы учтут социальное дистанцирование на трибунах, а также будут соблюдаться меры предосторожности для предотвращения заражения опасным вирусом.

Напомним, участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня примут более 3,4 тысяч военнослужащих и представителей других силовых структур.Пешую колонну рота барабанщиков Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса. Вслед за кадетами пройдут сводные расчеты ЮВО, расчеты пограничников, росгвардейцев, полиции, МЧС, юнармейцы и кадеты. Всего в составе парадного расчета будет 8 сводных батальонов.

По площади пройдут механизированные колонны боевой техники, а в небе пролетят военные самолеты и вертолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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