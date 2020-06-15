Василий Голубев заявил, что парад Победы 2020 пройдет без зрителей
В понедельник, 15 июня, губернатор Василий Голубе в ходе заседания регионального шатаба по противодействию распространению коронавируса рассказал о том, как в Ростове-на-Дону пройдет парад, посвященный 75-летию в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Парад пройдет 24 июня без зрителей. В мероприятии будут участвовать только ветераны, представители власти и силовых структур, а также военные.
Перед мероприятием участников обследуют. Организаторы учтут социальное дистанцирование на трибунах, а также будут соблюдаться меры предосторожности для предотвращения заражения опасным вирусом.
Напомним, участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня примут более 3,4 тысяч военнослужащих и представителей других силовых структур.Пешую колонну рота барабанщиков Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса. Вслед за кадетами пройдут сводные расчеты ЮВО, расчеты пограничников, росгвардейцев, полиции, МЧС, юнармейцы и кадеты. Всего в составе парадного расчета будет 8 сводных батальонов.
По площади пройдут механизированные колонны боевой техники, а в небе пролетят военные самолеты и вертолеты.
ИСТОЧНИК KP.RU