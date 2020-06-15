2020-06-15T18:13:48+03:00
Общество

Средняя зарплата ростовчан превысила 40 тысяч рублей

Люди стали получать в среднем на 2 тысячи больше
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Зарплаты ростовчан стали больше. Фото: Архив КПЗарплаты ростовчан стали больше. Фото: Архив КП
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Специалисты проанализировали доходы жителей донской столицы. Как сообщает Ростовстат, средняя зарплата в Ростове по итогам марта 2020 года составила 40 тысяч 308 рублей.

Аналитики отмечают, что эта сумма на 2 тысячи 90 рублей больше, чем в феврале этого года. Самыми "богатыми", после ростовчан, оказались жители Волгодонска, доход которых - 35,8 тысяч рублей. На третьем месте оказался Таганрог. Там платят около 34,7 тысяч рублей. Самыми небогатыми оказались рабочие Донецка, где средняя зарплата составляет 22,8 тысяч рублей.

В настоящее время лидером по зарплатам является Аксайский район. Там сумма среднего дохода - 35,3 тысяч рублей. В Красносулинском районе этот показатель составил 32,5 тысяч рублей, а в Кагальницком 31,1 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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