В донских следственных изоляторах выявили случаи заражения коронавирусом
В следственных изоляторах в донской столицы и Новочеркасска были обнаружены зараженные коронавирусом. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.
В настоящее время известно, что опасную инфекцию подхватили пятеро заключенных ростовского СИЗО-5 на улице Тоннельной. Стоит отметить, что болезнь у всех зараженных проходит бессимптомно. Сейчас решается вопрос о закрытии изолятора на карантин.
Кроме того, COVID-19 выявили у одного человека в СИЗО-3 на улице Украинской в Новочеркасске. Пока неизвестно, речь идет о сотруднике или о заключенном учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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