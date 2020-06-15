2020-06-15T18:56:06+03:00
Общество

В донских следственных изоляторах выявили случаи заражения коронавирусом

У большинства зараженных болезнь протекает бессимптомно
Виктория Никитина
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В Ростовской области в СИЗО обнаружили зараженных коронавирусомВ Ростовской области в СИЗО обнаружили зараженных коронавирусомФото: "КП" Архив
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В следственных изоляторах в донской столицы и Новочеркасска были обнаружены зараженные коронавирусом. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время известно, что опасную инфекцию подхватили пятеро заключенных ростовского СИЗО-5 на улице Тоннельной. Стоит отметить, что болезнь у всех зараженных проходит бессимптомно. Сейчас решается вопрос о закрытии изолятора на карантин.

Кроме того, COVID-19 выявили у одного человека в СИЗО-3 на улице Украинской в Новочеркасске. Пока неизвестно, речь идет о сотруднике или о заключенном учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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