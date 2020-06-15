2020-06-15T19:30:32+03:00
Общество

Срочная новость: пробки сковали центр донской столицы из-за дождя

Испугавшиеся штормового предупреждения водители решили выехать по делам на собственном транспорте
Виктория Никитина
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Ростов сковали пробки из-за дождяРостов сковали пробки из-за дождяФото: Яндекс. Карты
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Центр донской столицы в час пик оказался скован пробками. Есть вероятность, что местные жители решили выехать в город на собственном транспорте, чтобы не попасть под обещанные дождь с градом после многочисленных предупреждений МЧС.

Таким образом, ситуация сложилась не лучшая. Большинство центральных улиц Ростова на сервисе Яндекс.Карты помечены бордовым цветом. Машины намертво стоят на проспекте Ворошиловском, проспекте Буденновском, проспекте Михаила Нагибина, улице Стадионной, улице Нансена, улице Максима Горького, улице Варфоломеева и улице Красноармейской. Трудно проехать даже по прилегающим к ним переулкам.

Пробки тянутся на несколько километров. Скорость движения на этих участках дороги составляет от 1 до 5 километров в час. Попробуйте найти другие оптимальные маршруты.

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Ростовчанам пришлось простоять в многокилометровых пробках в последнюю рабочую пятницу года.

Заторы сковали большинство центральных улиц.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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