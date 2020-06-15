2020-06-15T20:28:38+03:00
Общество

В донской столице временно закроют мост на улице Малиновского

В это время будет вестись монтаж пролетного строения
Виктория Никитина
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В Ростове по ночам будут перекрывать мост на улице МалиновскогоВ Ростове по ночам будут перекрывать мост на улице МалиновскогоФото: Яндекс. Карты
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В Ростове-на-Дону ближайшей ночью будет перекрыто движение на мосту Малиновского.

В ночь с 15 на 16 июня с 23:00 до 04:00 будет идти монтаж пролетного строения через железнодорожные пути. Машины не смогут проехать в это время в промежутке от улицы Факельной до улицы Типографской.

Стоит также отметить, что мост будут перекрывать каждую ночь в то же время вплоть до 18 июня.

Ремонтные работы ведутся в этом месте в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Завершение работ планируется на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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