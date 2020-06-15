В донской столице временно закроют мост на улице Малиновского
В Ростове-на-Дону ближайшей ночью будет перекрыто движение на мосту Малиновского.
В ночь с 15 на 16 июня с 23:00 до 04:00 будет идти монтаж пролетного строения через железнодорожные пути. Машины не смогут проехать в это время в промежутке от улицы Факельной до улицы Типографской.
Стоит также отметить, что мост будут перекрывать каждую ночь в то же время вплоть до 18 июня.
Ремонтные работы ведутся в этом месте в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Завершение работ планируется на 2021 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU