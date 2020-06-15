2020-06-15T21:20:00+03:00
Происшествия

Пятилетний малыш выпал из окна квартиры на втором этаже

Медики борются за жизнь ребенка
Виктория Никитина
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В Ростовской области ребенок выпал со второго этажаВ Ростовской области ребенок выпал со второго этажаФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В донском регионе произошел несчастный случай с пятилетним ребенком. Бедный малыш выпал из окна квартиры на втором этаже.

Инцидент произошел в Новочеркасске на улице Александровской около одиннадцати часов вечера 14 июня. Ребенок подошел к окну квартиры, которая располагалась на втором этаже дома. Малыш неосторожно высунулся из окна и выпал на асфальт.

Очевидцы произошедшего незамедлительно вызвали скорую помощь. По предварительным данным, родители оставили малыша без присмотра на несколько минут, а любознательный малыш решил выглянуть на улицу.

В настоящее время медики борются за жизнь маленького пациента. В приемном отделении БСМП у него были диагностированы серьезные травмы головы. Сейчас малыш проходит интенсивную терапию. Он находится в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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