2020-06-15T21:51:45+03:00
Общество

У туристов в Крыму не будут проверять документы

Анкеты им заполнять тоже не потребуется
Виктория Никитина
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В Крыму отменили проверку документов и заполнение анкет при прилетеВ Крыму отменили проверку документов и заполнение анкет при прилетеФото: "КП" Архив
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С сегодняшнего дня в аэропорту Симферополя смягчили меры предосторожности, которые были приняты в связи с ограничениями по коронавирусу, сообщает KP.RU.

Теперь вновь прибывшим не надо будет предоставлять документы об отсутствии у них COVID-19. Кроме того, заполнять анкеты им тоже не потребуется. Но по-прежнему всем прилетающим будут измерять температуру через дистанционный стационарный тепловизор, который до этого был установлен в зоне прилета.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что пассажиры с температурой выше 37 градусов будут направлены на обследование в медучреждения. Измерять температуру будут не только у прибывших, но и у всех, входящих в здание терминала.

Стоит отметить, что в здании авиагавани нужно находиться в маске и соблюдать дистанцию в полтора метра. Маски можно приобрести в торговых точках прямо в зале аэровокзального комплекса. Маски нужно носить и на открытых площадках авиаузла.

- При недомогании все пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться за квалифицированной помощью в медпункт, который расположен на первом этаже общедоступной зоны терминала, - отметили в пресс-службе.

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Все пассажиры проходят двойной эпидемиологический контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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