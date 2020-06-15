2020-06-15T22:22:07+03:00
Происшествия

В ростовскую колонию попытались перебросить таблетки и телефоны

По факту произошедшего проводится проверка
Виктория Никитина
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В Ростове злоумышленники хотели передать в колонию запрещенные веществаВ Ростове злоумышленники хотели передать в колонию запрещенные веществаФото: "КП" Архив
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В одну из ростовских колоний злоумышленники попытались перебросить запрещенные предметы.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июня на улице Тоннельной вблизи колонии № 2. К стенам исправительного учреждения пришли 29-летний и 23-летний парни и при досмотре у них обнаружили 10 свертков. В них находились боле 800 таблеток и капсул, а также 12 мобильных телефонов с аксессуарами.

- В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», - прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

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Мужчине грозит крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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