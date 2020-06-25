Ростовская управляющая компания заплатит штраф за невыполнение санитарно-эпидемиологических мер

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:19:38+03:00

В Ростове управляющая компания заплатит штраф за то, что не проводила дезинфекцию в подъездах Фото: "КП" Архив

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В донской столице одна из управляющих компаний понесет наказание за невыполнение санитарно-эпидемиологических мер.

Директору вынесли приговор по административной статье «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что компания ООО «СУ-3» является управляющей организацией и исполнителем коммунальных услуг более чем в 40 многоквартирных домах.Проведенная проверка выявила, что они не выполняли влажную уборку, дератизацию и дезинфекцию помещений и не вели санитарную обработку участка в период распространения коронавируса.

- Октябрьский районный суд признал руководителя управляющей компании виновным в совершении административного правонарушения, - добавили в ведомстве. - Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

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В многоквартирных домах продолжают проводить санитарную обработку.

Тщательно обрабатываются входы, почтовые ящики, лифты и перила.

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ИСТОЧНИК KP.RU