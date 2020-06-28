КПРФ выдвинула кандидатуру Евгения Бессонова на губернаторские выборы
Ростовское областное отделение КПРФ выдвинуло кандидатуру Евгения Бессонова на предстоящие выборы губернатора региона. Об этом сообщается на сайте отделения.
В настоящее время Бессонов является руководителем фракции коммунистов в Законодательном собрании Ростовской области. Его кандидатура была выдвинута на выборы губернатора.
Недавно в пресс-службе партии заявили, что Бессонов сможет вывести область из кризиса. Напомним, что выборы состоятся 13 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU