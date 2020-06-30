2020-06-30T09:35:07+03:00
Происшествия

У жителя Гуково нашли больше килограмма наркотиков

На любителя травки пожаловались соседи многоэтажки
Ольга ГОПАЛО
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В лаборатории подтвердил - изъятое самый настоящий наркотик.В лаборатории подтвердил - изъятое самый настоящий наркотик.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Тревожный сигнал поступил в отдел полиции города Гуково. Жители одной из многоэтажек рассказали, что в последнее время в подъезде чувствуется специфический запах. Стражи порядка прибыли по указанному адресу и выяснили: в одной из квартир, из которой и идет неприятный запах, живет 41-летний мужчина.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, во время обыска у него нашли 1134,06 граммов марихуаны и больше двух граммов гашишного масла. А также посуду, в которой изготавливалось неизвестное вещество. Мужчина рассказал, что зелье хранил для себя.

В итоге в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Не исключено, что ближайшие несколько лет он может провести за решеткой. А пока гуковчанин находится под подпиской о невыезде.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону: 8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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