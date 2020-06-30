В Батайске погиб водитель мопеда, его жена - в больнице

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:27:57+03:00

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В понедельник, 29 июня, в городе Батайске Ростовской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилось около 22:40 на улице Энгельса.

- По предварительным данным 29-летний водитель мопеда влетел на стоящий у правого края проезжей части автопоезд в составе тягача, - добавили в ведомстве. - В результате аварии мужчина погиб: травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Известно, что на автомобиле скорой помощи медики увезли его 35-летнюю жену, она была доставлена в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

В Управлении просят водителей быть внимательными и осторожными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU