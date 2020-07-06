Из Ташкента в Ростов вывозной борт вернул 61 россиянина
В донской столице приземлился самолет из Ташкента.
Вывозной рейс вернул на родину 61 россиянина. О посадке сообщили местные СМИ.
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из Ташкента 5 июля в 10:24. Пока остается неизвестным, сколько среди прилетевших россиян жителей Ростова-на-Дону. Есть информация, что на борту находятся еще и 27 иностранных граждан.
Напомним, что многие страны из-за пандемии коронавируса вынуждены были отменить международные перелеты. За границей на тот момент застряло множество россиян, которые позже возвращались домой вывозными рейсами. Постепенно все ограничительные меры снимают, но авиасообщение с многими странами пока не восстановлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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