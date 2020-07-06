2020-07-06T14:22:26+03:00
Общество

В Ростове на 88% уменьшилось количество поездок в городском транспорте

Пик снижения пришелся на начало мая
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Меньше всего люди ездили в общественном транспорте по Ростову в начале мая. Фото: transphoto.orgМеньше всего люди ездили в общественном транспорте по Ростову в начале мая. Фото: transphoto.org
Изменить размер текста:

В донской столице экстремально снизился уровень трафика в общественном транспорте. По данным компании ООО «АРПС», отвечающей за безналичную оплату проезда в Ростове, количество поездок горожан во втором квартале этого года сократилось на 88% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Меньше всего люди ездили по городу в начале мая. Например, 4 числа всеми видами общественного транспорта воспользовались 60 тысяч ростовчан. Это чудовищно мало, если учитывать, что в первый понедельник мая 2019 года трафик был в четыре раза выше.

- Во втором квартале этого года мы зафиксировали снижение количества поездок по сравнению с прошлым годом, что привело к сокращению выручки оператора в шесть раз относительно первого квартала, – резюмировал заместителя гендиректора ООО «АРПС» Алексей Торицын.

Возвращение к привычному использованию общественного транспорта в городе началось в середине мая. По данным на конец июня этого года, показатели количества поездок сопоставимы с уровнем 2019 года, уточнили в АРПС.

Тем не менее, он отметил, что с конца июня 2020 показатели по количеству поездок пришли в соответствие к прошлому году, что связано с отменой ковидных ограничений.

Кроме того, по словам Алексея Торицына, свыше 70% поездок в общественном транспорте оплачивается не наличными деньгами, а с помощью электронных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове жители Левенцовки на на сутки останутся без воды
Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства
«Рассматриваются вакансии»: Анна Нор-Аревян покинула пост главы департамента ЖКХ Ростова
В Ростове заработали платные парковки
В Ростове на 88% уменьшилось количество поездок в городском транспорте
Слониха Эколь из ростовского зоопарка переедет в столичный цирк
За выходные в водоемах Ростовской области едва не утонули четыре человека
В Ростовской области легковушка влетела в грузовик: погибли женщина и семилетний мальчик
Из Ташкента в Ростов вывозной борт вернул 61 россиянина
В Ростове маршрутка протаранила забор
Под предлогом телефонного звонка украл 100 тысяч: в Ростове задержали подозреваемого в мошенничестве
Ростовчанка просит помочь инвалиду, собирающему подаяние в сорокаградусную жару
«Убью всех ножом»: в Ростове-на-Дону покупательница набросилась на кассира
Ростовская область вошла список регионов, в которых ожидается аномальная жара
Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 10 тысяч человек
В Ростове-на-Дону загорелся жилой дом