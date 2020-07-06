В Ростове на 88% уменьшилось количество поездок в городском транспорте

6 Июль 2020 2020-07-06T14:22:26+03:00

Меньше всего люди ездили в общественном транспорте по Ростову в начале мая. Фото: transphoto.org

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В донской столице экстремально снизился уровень трафика в общественном транспорте. По данным компании ООО «АРПС», отвечающей за безналичную оплату проезда в Ростове, количество поездок горожан во втором квартале этого года сократилось на 88% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Меньше всего люди ездили по городу в начале мая. Например, 4 числа всеми видами общественного транспорта воспользовались 60 тысяч ростовчан. Это чудовищно мало, если учитывать, что в первый понедельник мая 2019 года трафик был в четыре раза выше.

- Во втором квартале этого года мы зафиксировали снижение количества поездок по сравнению с прошлым годом, что привело к сокращению выручки оператора в шесть раз относительно первого квартала, – резюмировал заместителя гендиректора ООО «АРПС» Алексей Торицын.

Возвращение к привычному использованию общественного транспорта в городе началось в середине мая. По данным на конец июня этого года, показатели количества поездок сопоставимы с уровнем 2019 года, уточнили в АРПС.

Тем не менее, он отметил, что с конца июня 2020 показатели по количеству поездок пришли в соответствие к прошлому году, что связано с отменой ковидных ограничений.

Кроме того, по словам Алексея Торицына, свыше 70% поездок в общественном транспорте оплачивается не наличными деньгами, а с помощью электронных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU