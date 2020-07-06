2020-07-06T15:47:41+03:00
Общество

В Ростове заработали платные парковки

За неуплату стоянки водителям грозит штраф
Михаил Стрижев
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За неуплату парковки грозит штраф в размере 1 500 рублей.За неуплату парковки грозит штраф в размере 1 500 рублей.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове-на-Дону с 6 июля заработали платные парковки. Об этом сообщили в Ростовском парковочном пространстве.

Платные парковки в городе расположены между улицами Береговой и Текучева, от проспекта Театрального до переулка Доломановского. С 12 мая водители должны были платить за стоянку. Однако с 30 марта до 3 июля средства за парковку не взимались.

С этой недели снова заработала система платных парковок. В случае неуплаты автомобилистам грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Напомним, на льготную парковку имеют право участники Великой Отечественной войны и проживающие в зоне платной парковки. Оформить льготы можно в сервисном центре «Ростовского паркового пространства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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