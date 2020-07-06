В Шахтах 16-летний подросток скончался, врезавшись в дерево на автомобиле

6 Июль 2020 2020-07-06T17:40:30+03:00

Юный водитель не справился с управлением. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Шахтах 16-летний подросток за рулем автомобиля врезался в дерево. Авария произошла на улице Благодатной 6 июля около 10 часов.

По предварительным данным, юноша на машине «Рено Логан» двигался в сторону поселка Табунщиков. Подросток не справился с управлением. В районе дома № 13 автомобиль врезался в дерево.

- В результате ДТП несовершеннолетний погиб на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что права управления у водителя «Рено» не было.

ИСТОЧНИК KP.RU