В Шахтах 16-летний подросток скончался, врезавшись в дерево на автомобиле
Юный водитель не имел права управления
Юный водитель не справился с управлением.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Шахтах 16-летний подросток за рулем автомобиля врезался в дерево. Авария произошла на улице Благодатной 6 июля около 10 часов.
По предварительным данным, юноша на машине «Рено Логан» двигался в сторону поселка Табунщиков. Подросток не справился с управлением. В районе дома № 13 автомобиль врезался в дерево.
- В результате ДТП несовершеннолетний погиб на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
В ведомстве уточнили, что права управления у водителя «Рено» не было.
ИСТОЧНИК KP.RU