2020-07-06T17:48:54+03:00
Общество

В ростовском зоопарке выбрали имена капибарам

Важное решение принимали жители города
Дадаян Давид
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Малыши получили имена Вольт и Ватт. Фото: соц. сетиМалыши получили имена Вольт и Ватт. Фото: соц. сети
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В ростовском зоопарке выбрали имена двум капибарам. Ранее сотрудники питомника обратились к жителям города с просьбой помочь в этом сложном деле. В результате капибары получили имена Вольт и Ватт.

Интересно, что животные, рожденные в этом году в зоопарке, должны быть названы на букву "В". Самцам капибарам уже полтора месяца, но они по прежнему живут вместе со своей мамой Эльвирой. Все они в одном вольере.

Братья очень активные. Они с радостью и любопытством познают окружающий мир. Именно поэтому имена Вольт и Ватт точно отражают внутреннее состояние малышей.

Отметим, что капибары - самые крупные среди современных грызунов. Полуводное травоядное млекопитающее. Обитают они по берегам разнообразных водоёмов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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