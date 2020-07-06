Матч «Ростова» и «Оренбурга» перенесут из-за аномальной жары

6 Июль 2020 2020-07-06T17:55:55+03:00

Матч "Ростова" и "Оренбурга" решили перенести на вечернее время из-за сильнейшей жары. Фото: ФК "Ростов"

Игра состоится, но ее начало сдвинут ближе к вечеру

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Высокая температура воздуха стала причиной корректировки времени начала игры между «Оренбургом» и «Ростовом». Об этом стало известно сегодня, 6 июля.

Как сообщили в пресс-службе российской Премьер-лиги, изначально матч 28-го тура чемпионата страны должен был начаться в 14:00 по московскому времени. Однако из-за сильного зноя спортивные чиновники решили поберечь здоровье зрителей и спортсменов и перенесли старт поединка на 18:00 мск (20:00 по местному времени).

Напомним, что этот матч «Оренбург» проведет на домашнем поле, как и игру 27-го тура с ЦСКА.

Ранее «Ростов» сыграл вничью без забитых голов (0:0) с самарскими «Крыльями Советов».

После 26-ти туров РПЛ на счету «желто-синих» имеется 43 очка, подопечные Валерия Карпина находятся на четвертой строчке турнирной таблицы. Отставание от «Краснодара», занимающего промежуточное третье место, составляет всего 2 очка.

Уже через пару дней, 8 июля, донские футболисты встретятся с «Уфой» на «Ростов Арене». Эта игра начнется в 20:30 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU