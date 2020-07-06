Звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась на непристойное поведение сына известного миллиардера
Звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась на непристойное поведение сына известного азиатского миллиардера. О неприятном инциденте ростовчанка рассказала подписчикам в «Инстаграме».
Мария приняла от богатого наследника скромный подарок. Однако продолжать красивые ухаживания мужчин не стал. Видимо, не дождавшись расположения красавицы, кавалер начал попрекать ростовчанку подарком.
- Получила упреки в свой адрес о том, что Я должна что-то в замен, что Я мошенница, что Я вынудила сделать его подарок, а он никогда в жизни и не собирался мне ничего дарить (это конечно было не приятно слушать). Молодой человек сказал, что подаст на меня в суд за мошенничество, - написала Лиман.
По словам Марии, после обвинений она попыталась вернуть подарок. Однако и забрать вещь обратно кавалер не желает. Девушка призналась, что такая ситуация стала для нее настоящим стрессом.
- Подарок свой обратно забирать он не хочет. Взамен конечно отдаваться Я ему тоже не собираюсь. Но насколько это дело далеко зайдёт.... Мне честно теперь страшно находиться одной и не защищённой в Англии, -рассказала ростовчанка.
ИСТОЧНИК KP.RU