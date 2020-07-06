2020-07-06T18:22:36+03:00
Звезды

Звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась на непристойное поведение сына известного миллиардера

Донская красавица призналась, что после инцидента боится находиться в одиночестве
Михаил Стрижев
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Мария Лиман рассказала, что после инцидента боится находится одна. Фото: instagram.com/liman_maria.Мария Лиман рассказала, что после инцидента боится находится одна. Фото: instagram.com/liman_maria.
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Звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась на непристойное поведение сына известного азиатского миллиардера. О неприятном инциденте ростовчанка рассказала подписчикам в «Инстаграме».

Мария приняла от богатого наследника скромный подарок. Однако продолжать красивые ухаживания мужчин не стал. Видимо, не дождавшись расположения красавицы, кавалер начал попрекать ростовчанку подарком.

- Получила упреки в свой адрес о том, что Я должна что-то в замен, что Я мошенница, что Я вынудила сделать его подарок, а он никогда в жизни и не собирался мне ничего дарить (это конечно было не приятно слушать). Молодой человек сказал, что подаст на меня в суд за мошенничество, - написала Лиман.

liman_marialiman_maria
Давайте поговорим про секшуал харассмент Мне нужен Ваш совет и Ваше мнение #sexualharassment #models #girls #sexy #hot #super #summer #quarantine
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По словам Марии, после обвинений она попыталась вернуть подарок. Однако и забрать вещь обратно кавалер не желает. Девушка призналась, что такая ситуация стала для нее настоящим стрессом.

- Подарок свой обратно забирать он не хочет. Взамен конечно отдаваться Я ему тоже не собираюсь. Но насколько это дело далеко зайдёт.... Мне честно теперь страшно находиться одной и не защищённой в Англии, -рассказала ростовчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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