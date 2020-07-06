2020-07-06T18:55:54+03:00
Общество

В Ростовской области пропала 27-летняя девушка

Почти сутки о местоположении Яны Никулиной ничего неизвестно
Михаил Стрижев
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Яна Никулина вышла из дома и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_rostov.Яна Никулина вышла из дома и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_rostov.
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В Ростовской области разыскивают 27-летнюю Яну Никулина. Девушка пропала 5 июля в Батайске, сообщили в поисковой организации «Лиза Алерт Юг».

В этот день Яна вышла из дома и не вернулась. Близкие до сих пор не могут связаться с пропавшей. К поиску девушки подключились волонтеры.

Рост Яны Никулиной — 170 сантиметров. У нее среднее телосложение, темные волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения на ней было темное платье в белый горошек, на ногах — белые шлепки.

- Просим сообщить любую информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112, -говорится в сообщении организации.

АЛЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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