В донской колонии карантин продлили еще на две недели
В донской столице в колонии № 10 продлили карантин еще на две недели.
Напомним, что заключенные и служащие исправительного учреждения были помещены на карантин после того, как у одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Сегодня утром по плану в колонии была произведена смена личного состава, который уже 14 дней провел в колонии на самоизоляции.
- Заступившим также на протяжении двух недель запрещено покидать территорию колонии. При этом новых случаев заражения среди сотрудников и заключённых не выявлено, - сообщает издание Царьград со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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