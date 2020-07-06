2020-07-06T19:11:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В донской колонии карантин продлили еще на две недели

Стоит отметить, что новых случаев заражения там пока не выявлено
Виктория Никитина
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В Ростове в колонии № 10 продлили карантинВ Ростове в колонии № 10 продлили карантинФото: "КП" Архив
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В донской столице в колонии № 10 продлили карантин еще на две недели.

Напомним, что заключенные и служащие исправительного учреждения были помещены на карантин после того, как у одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Сегодня утром по плану в колонии была произведена смена личного состава, который уже 14 дней провел в колонии на самоизоляции.

- Заступившим также на протяжении двух недель запрещено покидать территорию колонии. При этом новых случаев заражения среди сотрудников и заключённых не выявлено, - сообщает издание Царьград со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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