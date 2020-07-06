2020-07-06T20:12:50+03:00
Происшествия

В донской столице задержали серийного похитителя телекоммуникационных проводов

Он похитил кабели более, чем на 200 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове поймали серийного похитителя проводовВ Ростове поймали серийного похитителя проводовФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 38-летний ростовчанин по ночам несколько раз вырезал телекоммуникационный кабель, а затем он его продавал. Об исчезновении отрезков заявили работники одной из компаний связи.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Стражи порядка выяснили, что задержанный причастен к девяти аналогичным эпизодам краж. Кроме того, ранее он уже был судим за подобное преступление. Общая длина украденного провода составила около 450 метров, а их общая стоимость более 200 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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