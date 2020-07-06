В донской столице задержали серийного похитителя телекоммуникационных проводов
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия стало известно, что 38-летний ростовчанин по ночам несколько раз вырезал телекоммуникационный кабель, а затем он его продавал. Об исчезновении отрезков заявили работники одной из компаний связи.
Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Стражи порядка выяснили, что задержанный причастен к девяти аналогичным эпизодам краж. Кроме того, ранее он уже был судим за подобное преступление. Общая длина украденного провода составила около 450 метров, а их общая стоимость более 200 тысяч рублей.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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ИСТОЧНИК KP.RU