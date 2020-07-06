В донской столице задержали серийного похитителя телекоммуникационных проводов

6 Июль 2020 2020-07-06T20:12:50+03:00

Он похитил кабели более, чем на 200 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 38-летний ростовчанин по ночам несколько раз вырезал телекоммуникационный кабель, а затем он его продавал. Об исчезновении отрезков заявили работники одной из компаний связи.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Стражи порядка выяснили, что задержанный причастен к девяти аналогичным эпизодам краж. Кроме того, ранее он уже был судим за подобное преступление. Общая длина украденного провода составила около 450 метров, а их общая стоимость более 200 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки.

За плечами у мужчины – богатое криминальное прошлое.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU