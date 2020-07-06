Татуированный грабитель за 20 минут сорвал золотые цепочки с двух ростовчанок

6 Июль 2020 2020-07-06T20:52:56+03:00

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В донской столице задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В полицию обратилась девушка и сообщила, что с ее шеи злоумышленник на улице сорвал золотую цепочку. Произошедшее сняла камера видеонаблюдения. Кроме того, девушка сообщила, что запомнила несколько татуировок на теле грабителя.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. А позже была установлена его причастность еще к одному грабежу, который он совершил в этот же день. Общая сумма причиненного ущерба составила около 25 тысяч рублей. Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленника к другим эпизодам противоправной деятельности.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Похищенное изъято и будет возвращено владелице.

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ИСТОЧНИК KP.RU