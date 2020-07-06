В Таганроге водовод прорвало сразу в четырех местах
В Таганроге начали ликвидацию сразу четырех аварий на водоводе.
На данный момент удалось устранить лишь один порыв.
Аварии произошли на улице Ленинградской, пересечении улиц Свободы и Севастопольской, а также на улицах Петровской и Котельной. В связи с проведением ремонтных работ водоснабжение жилых домов может быть ограничено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за аварии на водоводе жители города Зверево вновь остались без воды.
В критической ситуации горожане оказываются уже в третий раз с начала года.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU