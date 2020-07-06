В Таганроге водовод прорвало сразу в четырех местах

6 Июль 2020 2020-07-06T21:14:13+03:00

Пока устранен лишь один из порывов

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В Таганроге начали ликвидацию сразу четырех аварий на водоводе.

На данный момент удалось устранить лишь один порыв.

Аварии произошли на улице Ленинградской, пересечении улиц Свободы и Севастопольской, а также на улицах Петровской и Котельной. В связи с проведением ремонтных работ водоснабжение жилых домов может быть ограничено.

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В критической ситуации горожане оказываются уже в третий раз с начала года.

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ИСТОЧНИК KP.RU