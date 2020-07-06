2020-07-06T21:29:53+03:00
Происшествия

Ухажер из интернета ограбил ростовчанку на 35 тысяч рублей

После свершения "черного дела" мужчина перестал выходить на связь
Виктория Никитина
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В Ростове разыскивают очередного интернет-мошенникаВ Ростове разыскивают очередного интернет-мошенникаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове местная жительница рассказала, что ее ограбил новый знакомый из интернета.

В отделе полиции она поведала, что познакомилась в сети с парнем. Через какое-то время он позвонил ей, напомнив, что они недавно общались, и попросил помощи. Злоумышленник поведал историю о том, как он оставил свой автомобиль в шиномонтажке и попросил занять ему денег. Доверчивая ростовчанка дала ему все данные своей банковской карты, а затем с ее счета списались 35 тысяч рублей. А после этого интернет-друг перестал выходить на связь.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ухажер из интернета ограбил ростовчанку на 35 тысяч рублей
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