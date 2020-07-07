В одном из донских водоемов утонул 15-летний подросток
В донском регионе расследуют гибель в водоеме местного подростка.
15-летний мальчик утонул во время отдыха на диком пляже в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области. .
Инцидент произошел 6 июля в микрорайоне Лиховском. Подросток отплыл далеко от берега, а затем стал тонуть. Его тело было обнаружено через несколько часов.
Следователи уже осмотрели место происшествия. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.
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От медицинской помощи все пострадавшие отказались.
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ИСТОЧНИК KP.RU