В Таганроге завели дело на мужчину, протащившего полицейского на двери автомобиля

7 Июль 2020 2020-07-07T10:35:48+03:00

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В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который протащил полицейского по дороге на двери автомобиля. Местного жителя подозревают в преступлении по статье «Применение насилия в отношении органа власти».

Происшествие случилось в июне 2020 года. По версии следствия, 36-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался на машине по улице Алексанровской. У транспорта отсутствовал регистрационный знак, что привлекло внимание сотрудников ДПС. Они остановили водителя и попросили пройти освидетельствование. В ответ автомобилист надавил на газ и попытался скрыться от правоохранителей. В итоге он протащил на двери стоявшего рядом полицейского. Инспектор получил ушибы и ссадины.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются все необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, - рассказали в Следственном управлении следственного комитета России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU