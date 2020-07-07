2020-07-07T11:23:44+03:00
Происшествия

Второе место по России: донской регион - в ТОПе по числу взяточников

Чаще коррупционные преступления выявляют только в Москве
Дадаян Давид
Поделиться:
Комментарии: comments2
Данные привели на портале правовой информации.Данные привели на портале правовой информации.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Ростовская область заняла второе место по числу взяточников по всей России. Только за шесть месяцев 2020 года на Дону выявили больше 80 фактов коррупции. Такие данные привели на портале правовой информации.

Так в донском регионе за этот год должностные лица попались на получении 87 взяток. Опережает этот показатель только столица нашей страны - Москва, где выявлено 126 таких преступлений.

Интересно, что всего в Ростовской области почти за пол года выявлено 25619 уголовных преступлений, что отправляет регион на пятую строчку среди всех субъектов России.

Как бы парадоксально не звучало, но на Дону меньше, чем в остальных густонаселенных регионах, совершают меньше особо тяжкие преступления. С января по мая 2020 года таких были зарегистрировано 1103.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
400 казаков и 15 тонн конопли: на Дону идет борьба с зеленым "дурманом"
Ростовская АЭС: в Волгодонске начались работы по сооружению центра единоборств
Второе место по России: донской регион - в ТОПе по числу взяточников
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: ожидается жара до +41 градуса
В Таганроге завели дело на мужчину, протащившего полицейского на двери автомобиля
ПСБ предложил кэшбэк 5% на «посткарантинные» товары и услуги
В одном из донских водоемов утонул 15-летний подросток
Ухажер из интернета ограбил ростовчанку на 35 тысяч рублей
В Таганроге водовод прорвало сразу в четырех местах
Татуированный грабитель за 20 минут сорвал золотые цепочки с двух ростовчанок
В донской столице задержали серийного похитителя телекоммуникационных проводов
Ростовчанка Виктория Лопырева призвала мужскую половину дарить дамам цветы
В донской колонии карантин продлили еще на две недели
В Ростовской области пропала 27-летняя девушка
Хотел сдать на металлолом: в Ростове задержали подозреваемого в краже светофора
Звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась на непристойное поведение сына известного миллиардера