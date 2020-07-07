Второе место по России: донской регион - в ТОПе по числу взяточников

7 Июль 2020 2020-07-07T11:23:44+03:00

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Ростовская область заняла второе место по числу взяточников по всей России. Только за шесть месяцев 2020 года на Дону выявили больше 80 фактов коррупции. Такие данные привели на портале правовой информации.

Так в донском регионе за этот год должностные лица попались на получении 87 взяток. Опережает этот показатель только столица нашей страны - Москва, где выявлено 126 таких преступлений.

Интересно, что всего в Ростовской области почти за пол года выявлено 25619 уголовных преступлений, что отправляет регион на пятую строчку среди всех субъектов России.

Как бы парадоксально не звучало, но на Дону меньше, чем в остальных густонаселенных регионах, совершают меньше особо тяжкие преступления. С января по мая 2020 года таких были зарегистрировано 1103.

ИСТОЧНИК KP.RU