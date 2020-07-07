2020-07-07T12:12:52+03:00
Общество

400 казаков и 15 тонн конопли: на Дону идет борьба с зеленым "дурманом"

Сначала коварное растение скашивали, а затем жгли
Дадаян Давид
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Единый день борьбы с запрещенным растением проходит третий год подряд. Фото: правительство РОЕдиный день борьбы с запрещенным растением проходит третий год подряд. Фото: правительство РО
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В Ростовской области началась борьба с дикорастущей коноплей. За уничтожение зеленого "дурмана" взялись казачьи дружины. Только за первый день работы было уничтоженного больше 15 тонн запрещенного растения. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

На уничтожение очагов дикой конопли вышло более 400 представителей казачества. На акции также присутствовали представители районных администраций, полицейские и многие другие.

Очаги были обнаружены за день до начала всех полевых мероприятий. Наиболее крупные обнаружили в Мясниковском, Константиновском, Каменском и Усть-Донецком районах. Сначала казаки скашивали коноплю, затем собирали в большие кучи и сжигали. Всего было уничтожено около 15,4 тонн.

Интересно, что единый день борьбы с дикорастущей коноплей проводится уже третий год подряд. В 2019 году казаки ликвидировали больше 80 тонн коварного растения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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400 казаков и 15 тонн конопли: на Дону идет борьба с зеленым "дурманом"
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