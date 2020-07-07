Музыкальный пассажир: в Ростове мужчина скрасил поездку в автобусе игрой на баяне

7 Июль 2020 2020-07-07T13:37:47+03:00

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В Ростове-на-Дону можно увидеть много удивительного, и сегодняшний, жаркий, будничный день не стал исключением. Пассажиры городского автобуса стали зрителями небольшого представления прямо в салоне общественного транспорта. Как только в двери зашел мужчинами с баяном, по салону разлилась красивая мелодия, а после он и вовсе исполнил песню.

В социальных сетях "гуляет" видео, на кадрах которого необычная картина: в обычном городском автобусе пассажир решил скрасить поездку игрой на баяне. Как только пальцы музыканта "побежали" по клавишным, люди достали телефоны и принялись снимать импровизированный концерт.

Мужчина ловко играл на баяне, а по салону разносились красивые звуки знакомого всем инструмента. Спустя несколько секунд он начал свою песню, чем, по-видимому, еще больше обрадовал пассажиров. Никто из людей на видео не стал прогонять музыканта. Вместо этого они с интересом слушали красивую композицию.

Видно, что на правой руки мужчины весит небольшой мешок. Скорее всего, таким образом он старается заработать немного денег. Если прислушаться к тексту, становится понятно, что музыкант исполняет песню на стихи Александра Прокофьева под названием "Вы шумите, шумите".

Баянист в автобусе.Прислать новость в WhatsApp https://wa.me/79286262017 Ростов Главный в Instagram www.instagram.com/rostov_glavniy Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК www.vk.com/rostovnadonu Ростов Главный в ФБ www.facebook.com/rostovnadonu161 Чат Ростова в Telegram https://t.me/rostovnadonuchat

ИСТОЧНИК KP.RU