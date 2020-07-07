Кредитную линию автолизинговой компании «Европлан» открыл ВТБ

7 Июль 2020 2020-07-07T14:21:01+03:00

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Банк ВТБ и автолизинговая компания «Европлан» заключили соглашение об открытии кредитной линии на 25 млрд рублей со сроком траншей до трех лет. Известно, что средства будут направлены на финансирование лизинговых сделок.

Так, компания сотрудничает с банком с 2013 года. И при принятии решения о кредитовании учитывалось не только ее многолетнее лидерство на рынке автолизинга в России, но и успешное долгосрочное партнерство и безупречная кредитная история.

- Несмотря на сложную ситуацию, в которой оказался сегмент автолизинга, компания «Европлан» успешно продолжает свою деятельность на рынке, ее услуги остаются востребованными, - сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. - Мы считаем эту сделку важным этапом развития сотрудничества со своим давним партнером и уверены, что это позволит компании успешно реализовать ее бизнес-планы.

По словам генерального директора ЛК «Европлан» Александра Михайлова, «Европлан» – крупнейший лизингодатель малого и среднего бизнеса в России.

- Мы продолжали закупать транспорт, необходимый нашим клиентам для их деятельности, и сейчас действуем максимально активно, выводим на рынок новые продукты и услуги, - добавил он. - Стабильное финансирование от крупнейшего банка позволит нам активнее развиваться и поддерживать наших клиентов.