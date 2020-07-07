2020-07-07T14:21:26+03:00
Общество

Свыше 46 тысяч звонков от дончан поступило в call-центр регоператоров

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
Поделиться:
Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
Изменить размер текста:

ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» подвели итоги работы «горячей линии» за 6 месяцев 2020 года. Это на 23% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда Ростовская область только перешла на новую систему обращения с ТКО.

За прошедшие полгода на номер 8 800 707 05 08 поступило более 46 тысяч обращений, на которые дончане получили оперативные ответы. Горячая линия работает ежедневно с 7:00 до 20:00.

В день поступает от 150 до 240 звонков, на которые отвечают 9 операторов.

- В большинстве случаев обратившийся на «горячую линию» человек получает разъяснения сразу. Если требуется более детальная проработка, вопрос и контактные данные заявителя передаются в профильный отдел для дальнейшей работы, - поясняет руководитель call-центра Людмила Чорич.

Максимальное количество звонков от граждан поступило в период самоизоляции – за три месяца около 27 тысяч обращений. Если проанализировать наиболее популярные темы, то каждый второй вопрос касался дистанционной формы оплаты вывоза ТКО.

Также стоит отметить, что больше всего вопросов возникло у жителей многоквартирных домов, которые интересовались, кто несёт бремя ответственности за содержание и благоустройство контейнерных площадок.

Среди насущных вопросов у дончан и внесение изменений в данные лицевого счета.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С супруги бывшего губернатора донского региона суд списал долги за воду
«С честью служить на благо Родины»: Первый выпуск лейтенантов состоялся в военном учебном центре ДГТУ
9 июля на Западном районе Ростове целые сутки не будет воды
Свыше 46 тысяч звонков от дончан поступило в call-центр регоператоров
Кредитную линию автолизинговой компании «Европлан» открыл ВТБ
Музыкальный пассажир: в Ростове мужчина скрасил поездку в автобусе игрой на баяне
400 казаков и 15 тонн конопли: на Дону идет борьба с зеленым "дурманом"
Ростовская АЭС: в Волгодонске начались работы по сооружению центра единоборств
Второе место по России: донской регион - в ТОПе по числу взяточников
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: ожидается жара до +41 градуса
В Таганроге завели дело на мужчину, протащившего полицейского на двери автомобиля
ПСБ предложил кэшбэк 5% на «посткарантинные» товары и услуги
В одном из донских водоемов утонул 15-летний подросток
Ухажер из интернета ограбил ростовчанку на 35 тысяч рублей
В Таганроге водовод прорвало сразу в четырех местах
Татуированный грабитель за 20 минут сорвал золотые цепочки с двух ростовчанок
В донской столице задержали серийного похитителя телекоммуникационных проводов
Ростовчанка Виктория Лопырева призвала мужскую половину дарить дамам цветы
В донской колонии карантин продлили еще на две недели
В Ростовской области пропала 27-летняя девушка
Хотел сдать на металлолом: в Ростове задержали подозреваемого в краже светофора
Звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась на непристойное поведение сына известного миллиардера