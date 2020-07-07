Свыше 46 тысяч звонков от дончан поступило в call-центр регоператоров

7 Июль 2020 2020-07-07T14:21:26+03:00

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ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» подвели итоги работы «горячей линии» за 6 месяцев 2020 года. Это на 23% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда Ростовская область только перешла на новую систему обращения с ТКО.

За прошедшие полгода на номер 8 800 707 05 08 поступило более 46 тысяч обращений, на которые дончане получили оперативные ответы. Горячая линия работает ежедневно с 7:00 до 20:00.

В день поступает от 150 до 240 звонков, на которые отвечают 9 операторов.

- В большинстве случаев обратившийся на «горячую линию» человек получает разъяснения сразу. Если требуется более детальная проработка, вопрос и контактные данные заявителя передаются в профильный отдел для дальнейшей работы, - поясняет руководитель call-центра Людмила Чорич.

Максимальное количество звонков от граждан поступило в период самоизоляции – за три месяца около 27 тысяч обращений. Если проанализировать наиболее популярные темы, то каждый второй вопрос касался дистанционной формы оплаты вывоза ТКО.

Также стоит отметить, что больше всего вопросов возникло у жителей многоквартирных домов, которые интересовались, кто несёт бремя ответственности за содержание и благоустройство контейнерных площадок.

Среди насущных вопросов у дончан и внесение изменений в данные лицевого счета.