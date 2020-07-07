2020-07-07T15:00:13+03:00
Общество

9 июля на Западном районе Ростове целые сутки не будет воды

Неудобства связны с ремонтными работами
Дадаян Давид
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Неудобства затронут десятки домов и квартир.Неудобства затронут десятки домов и квартир.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове-на-Дону 9 июля, в четверг отключат воду в Западном районе города. Неудобства продлятся ровно 24 часа и затронут десятки жилых домов. Об этом сообщили на сайте городского водоканала.

Так с 9:00 четверга по такое же время следующего дня воды не будет на участке от переулка Гарнизонного до улицы Солженицина, а также от улицы Текучева до улицы Жданова.

Как выяснилось, это связано с ремонтном водопроводной линии на пересечении улицы Еременко и Гарнизонного переулка. Там чинят трубу диаметров в 600 миллиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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