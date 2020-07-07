На некоторых ростовских улицах до конца года будет перекрыто движение транспорта

7 Июль 2020 2020-07-07T22:10:03+03:00

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В Ростове по некоторым улицам нельзя будет проехать до конца 2020 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Уже сейчас проезд перекрыт по правой полосе дороги на улице Красноармейской, вблизи дома №№ 94/92, кроме того, движение запрещено по улице Воровского, в районе домов №17 и № 17Б. Транспорт не останавливается и по переулку Доломановскому от улицы Варфоломеева до Катаева. Эти ограничения будут действовать до 21 декабря из-за проведения строительных работ.

А также, движение будет перекрыто и по улице Малиновского с 15 по 25 июля с 23:00 до 04:00. Ограничения связаны с реконструкцией путепровода. И, наконец, с 16 июля по 1 сентября ограничат проезд по улице Целиноградской, на участке от улицы Стадионной до проспекта Буденновского. Причиной запрета станет перекладка водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU