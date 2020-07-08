2020-07-08T15:33:42+03:00
Общество

В июне выдачу ипотеки в 1,5 раза нарастил ВТБ

Темпы восстановления ипотечного рынка от последствий пандемии гораздо выше других сегментов кредитования
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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ВТБ выдал 29,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 76 миллиардов рублей. Такую статистику подвели в банке по итогам июня текущего года. Так, по сравнению с тем же месяцем 2019-го объем выдачи ипотеки вырос на 48%, а число сделок – на 44%. При этом в сравнении с маем этого года прирост составил 22%.

Известно, что треть от общего объема выдач в июне заняло рефинансирование ипотечных кредитов других банков: по итогам месяца ВТБ помог снизить ипотечную ставку для 10,3 тыс. человек на 24 млрд рублей. По отношению к маю 2020 года объем предоставленных кредитов вырос на 46%, а их количество – на треть. Если сравнивать текущий результат с июнем прошлого года, то число рефинансируемых кредитов увеличилось в семь раз, и в восемь раз вырос их объем.

Второй по популярности ипотечной программой стала «Ипотека с господдержкой 2020» со ставкой 6,5%. По льготным условиям клиенты ВТБ заключили в июне более шести тысяч сделок на 17 млрд рублей. Всего с апреля заемщики банка провели по ней уже свыше 15,7 тыс. ипотечных сделок на 44,4 млрд рублей.

- Июнь подтвердил тенденцию, которая была характерна уже для мая – темпы восстановления ипотечного рынка от последствий пандемии гораздо выше других сегментов кредитования, - расказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Во многом этому способствует уровень ипотечных ставок, который в этом году снизился до исторически низких значений, и реализация программы господдержки со ставкой 6,5%. Мы продолжаем интенсивно расти, увеличивая свою долю на рынке. В июле также рассчитываем на сохранение высоких темпов продаж.

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