Три сотрудника Ростовской АЭС стали лидерами в сфере бережливых технологий среди предприятий атомной энергетики

8 Июль 2020 2020-07-08T13:34:09+03:00

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На предприятиях атомной отрасли для обеспечения конкурентного преимущества в рамках Производственной системы «Росатома» (ПСР) реализуются принципы бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов. Ежегодно проводится оценка лучших проектов, направленных на достижение целей производственной системы, а также их авторов.

- С каждым реализованным проектом и предложением по улучшению повышается безопасность и эффективность работы атомной станции, а это и есть основная цель Производственной системы «Росатом». Всего на Ростовской АЭС в 2019 году было реализовано 43 проекта, направленных на оптимизацию ресурсов и процессов, из них авторам трех проектов АЭС присвоен персональный статус «Лидер ПСР» дивизиона «Электроэнергетический» Госкорпорации «Росатом»: Александру Нежере, заместителю директора по общим вопросам, Ивану Малахову, заместителю главного инженера по ремонту, Виталию Мотченко, главному специалисту цеха централизованного ремонта,- отметил начальник отдела развития ПСР Ростовской АЭС Сергей Фидий.

Почти 800 тысяч рублей составил годовой экономический эффект от реализации ПСР – проекта Александра Нежери, который был направлен на оптимизацию дополнительных соглашений к договорам на поставку материально-технических ресурсов и оборудования.

Проект Ивана Малахова, направленный на оптимизацию процесса оформления актов выполненных работ, принес предприятию ощутимый экономический эффект – от 3,7 до 7,3 тыс. руб. за одну операцию по приемке работ от подрядчиков по заключенным договорам. В год таких актов оформляется порядка 3-5 тысяч.

ПСР-проект Виталия Мотченко направлен на сокращение времени капитального ремонта насоса слива сепаратора с 129,72 чел./ч до 90,8 чел./ч. Годовой экономический эффект от внедренных улучшений в рамках этого проекта составил более 108 тыс. руб.

Напомним, в 2020 году Ростовской АЭС на уровне госкорпорации «Росатом» был присвоен статус «Лидер ПСР».

ИСТОЧНИК KP.RU