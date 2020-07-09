День открытых дверей в школе талантов СУНЦ ЮФО пройдет 11 июля

9 Июль 2020 2020-07-08T14:05:53+03:00

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В субботу, 11 июля, День открытых дверей проведут в школе талантов СУНЦ ЮФО. Это специализированный учебный научный центр Южного федерального округа, созданный для формирования исследовательских компетенций и личностного развития талантливых обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебе, науке и научно-техническом творчестве.

Он был создан в рамках национального проекта «Наука» на базе Южного федерального университета. Набор и обучение ведутся по основным образовательным программам основного общего образования (7-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы). А поступление туда - уникальная возможность получить престижное образование.

Фото: ЮФУ.

Так, предстоящая встреча состоится в 12:00 в онлайн-формате. На мероприятии представители Центра расскажут об особенностях обучения, дадут советы по подготовке к предстоящим вступительным испытаниям, покажут всем желающим, как для подготовки к поступлению эффективно использовать материалы официального сайта, а в дальнейшем – регистрации личного кабинета поступающего.

Ну и, конечно, ответят на все вопросы участников. В частности, можно будет узнать, почему СУНЦ ЮФО - это не обычная школа, гимназия или лицей. А также как и какие научные направления сможет выбрать молодой исследователь, с кем они будут работать в команде и какие возможности открываются для учеников школы ЮФУ.

ВАЖНО!

Чтобы принять участие в Дне открытых дверей онлайн СУНЦ ЮФО необходимо подать заявку (перейти).