20 часов без света: ростовчане пожаловались на внезапное отключение электричества

8 Июль 2020 2020-07-08T14:31:59+03:00

Жители четырех домов в Ростове сидят без света 20 часов Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

По словам специалистов, перебои связаны с жарой

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Накануне, седьмого июля, в донской столице из-за аномальной жары произошло массовое отключение света в домах.

- За последние сутки температура воздуха в Ростове-на-Дону достигла показателей + 40 °C. Из-за высоких температур многократно возросли нагрузки на системы электроснабжения, что повлекло отказ электрооборудования и временные ограничения энергоснабжении, - рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

По состоянию на восьмое июля часть домов уже подключили к электричеству.

Однако жители Первомайского района жалуются, что они сидят без света уже 20 часов.

- Звонили во все инстанции, но света как не было, так и нет, - рассказала местная жительница корреспонденту «Комсомольской правды».

В городскоЙ администрации пояснили, что дежурные службы в курсе, работают над решением данной проблемы. Вопрос находится на контроле главы Первомайского района Ростова

ИСТОЧНИК KP.RU