20 часов без света: ростовчане пожаловались на внезапное отключение электричества
Накануне, седьмого июля, в донской столице из-за аномальной жары произошло массовое отключение света в домах.
- За последние сутки температура воздуха в Ростове-на-Дону достигла показателей + 40 °C. Из-за высоких температур многократно возросли нагрузки на системы электроснабжения, что повлекло отказ электрооборудования и временные ограничения энергоснабжении, - рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.
По состоянию на восьмое июля часть домов уже подключили к электричеству.
Однако жители Первомайского района жалуются, что они сидят без света уже 20 часов.
- Звонили во все инстанции, но света как не было, так и нет, - рассказала местная жительница корреспонденту «Комсомольской правды».
В городскоЙ администрации пояснили, что дежурные службы в курсе, работают над решением данной проблемы. Вопрос находится на контроле главы Первомайского района Ростова
ИСТОЧНИК KP.RU