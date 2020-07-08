ДГТУ компенсирует затраты на обучение абитуриентам с высоким баллом ЕГЭ

8 Июль 2020 2020-07-08T15:58:46+03:00

Более чем для 200 будущих студентов предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг по механизму «Зеленая волна»

Изменить размер текста: A A

Донской государственный технический университет запускает уникальный механизм «Зеленая волна». Речь о том, что вуз безвозмездно компенсирует стоимость обучения для талантливых абитуриентов, не поступивших на бюджетные места.

Так, ДГТУ впервые предоставит возможность обучаться за счет средств университета абитуриентам со средним баллом ЕГЭ - 60 и выше, а также призерам всероссийских олимпиад и олимпиад, включенных в перечень Министерства науки и высшего образования РФ.

Известно, что механизм «Зеленая волна» будет реализован в 2020/2021 учебном году для ребят, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые из федерального бюджета, или для поступающих на направления подготовки бакалавриата и специалитета, где бюджетных мест не предусмотрено.

– Снижение стоимости платных образовательных услуг по механизму «Зеленая волна» предусмотрено более чем для 200 абитуриентов, – рассказал ректор опорного вуза Бесарион Месхи. – Больше всего мест выделено для направлений подготовки в сфере IT, архитектуры, ветеринарии, часть отводится под экономику, юриспруденцию, медиакоммуникации, дизайн и др. Решение о выделении количества мест на то или иное направление подготовки принималось с учетом приоритетов развития региона и университета.

Сообщается, что ключевым показателем отбора станет порядковый номер заявления на участие в «Зеленой волне».

– Донской государственный технический университет готов вкладывать средства в сильных и мотивированных абитуриентов – это главный критерий нашей работы, - добавил Бесарион Чохоевич. - Мы возьмем на себя обязательство компенсировать стоимость обучения только для тех студентов, которые уверены в выборе нашего университета - в числе первых подали согласие на зачисление в ДГТУ и заявление на участие в «Зеленой волне». Таким образом, мы отберем целеустремленных молодых людей, которые хотят и готовы учиться в опорном университете и доверяют нашему вузу свое будущее.

ВАЖНО!

С полным перечнем направлений подготовки, по которым предполагается снижение стоимости платных образовательных услуг по механизму «Зеленая волна», можно ознакомиться на сайте ДГТУ.