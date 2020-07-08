Реконструкция моста на Малиновского вошла в активную фазу

8 Июль 2020 2020-07-08T15:57:38+03:00

Рабочие уже установили опоры, а сейчас ведется сварка пролетных строений

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Власти Ростовской области сообщили, что реконструкция моста на улице Малиновского вошла в активную фазу. Об этом губернатору донского региона сообщил директор подрядной организации, которая проводит там работы. Информация появилась на сайте регионального правительства.

По словам Владимира Домницкого, на данный момент уже установили опоры для моста дублера. Сейчас ведется сварка металлических конструкций и пролетных строений.

Глава Ростовской области Василий Голубев потребовал составить четкий график работ по перенесу коммуникаций. Глава отметил, что он и дальше будет контролировать реализацию масштабного проекта.

- Это важный для города объект. Многие давно ждали реконструкцию, поэтому необходимо приложить максимальные усилия, - подчеркнул Василий Юрьевич.

Напомним, что рабочие занимаются не только реконструкцией моста, но и прилегающей дороги. Обновленная магистраль будет расширена с четырех до шести полос движения, оборудована разделительной полосой и тротуарами.

ИСТОЧНИК KP.RU