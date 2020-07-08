Донской министр здравоохранения не исключила возврат к жестким ограничениям из-за коронавируса
Сегодня, 8 июля министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская напомнила, что всем жителям Дона необходимо соблюдать меры предосторожности. По ее словам, ситуация, когда в других странах, возвращают жесткие ограничительные меры, должны послужить всем уроком.
На этом фоне не исключена подобная практика и в нашей стране. Татьяна Быковская предостерегла жителей от подобных явлений.
При этом она призвала не драматизировать коэффициент распространения инфекции, который в последние дни приближается к единице. Эти колебания министр не считает тревожным показателем.
- Я бы не делала большого акцента, тем более что мы официально перешли на второй уровень снятия ограничений, - отметила Татьяна Быковская.
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ИСТОЧНИК KP.RU