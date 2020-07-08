Донской министр здравоохранения не исключила возврат к жестким ограничениям из-за коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T17:24:47+03:00

Татьяна Быковская считает, что сейчас главное - это соблюдать меры предосторожности

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Сегодня, 8 июля министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская напомнила, что всем жителям Дона необходимо соблюдать меры предосторожности. По ее словам, ситуация, когда в других странах, возвращают жесткие ограничительные меры, должны послужить всем уроком.

На этом фоне не исключена подобная практика и в нашей стране. Татьяна Быковская предостерегла жителей от подобных явлений.

При этом она призвала не драматизировать коэффициент распространения инфекции, который в последние дни приближается к единице. Эти колебания министр не считает тревожным показателем.

- Я бы не делала большого акцента, тем более что мы официально перешли на второй уровень снятия ограничений, - отметила Татьяна Быковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU