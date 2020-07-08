Более 11 тысяч бывших абонентов УК «Лидер» переведены на прямые договоры с регоператором

8 Июль 2020 2020-07-08T18:36:57+03:00

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Жители четырех районов Ростова-на-Дону – Кировский, Советский, Ворошиловский, Октябрьский, чьи дома находились под управлением группы компаний «Лидер», теперь получают отдельные платёжные документы за вывоз ТКО напрямую от регоператора ООО «ГК «Чистый город».

Управляющая организация ГК «Лидер» более года собирала с ростовчан деньги и не перечисляла их региональному оператору. Дебиторскую задолженность признал суд. Договор между ГК «Чистый город» и управляющей организацией был расторгнут, проведена «распаковка» домов, жители переведены на прямые договоры.

Как отмечает регоператор, информация об этом была опубликована на всех подъездах за 30 дней, а также в газете «Ростов Официальный». Кроме того, уведомления о расторжении договоров с УК «Лидер» были размещены на сайте регоператора.

База данных абонентов, переданная от УК региональному оператору, требует актуализации данных по количеству проживающих. Абонентский участок ГК «Чистый город», расположенный на проспекте Нагибина, 27, принял на себя основной поток людей по вопросу внесения корректировок в платежные документы. Для удобства населения внесены изменения в формат работы этого участка, сегодня прием абонентов ведут 7 специалистов, оборудованы места ожидания. Для безопасности населения на входе организован температурный контроль, специалисты обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. Проводится регулярная санитарная обработка помещений.

Регоператор ГК «Чистый город» обращает внимание абонентов на сохранение дистанционного формата работы. Все вопросы можно решить онлайн, направив необходимые документы через сайт компании https://rostov.clean-rf.ru/ в разделе контакты, либо на электронную почту info-rostov@clean-rf.ru. Результат рассмотрения обращения абоненты увидят в измененных платежных документах.