В «Ростов» перешел игрок македонского клуба, на которого претендовали «Интер» и «Монако»
Игрок македонского клуба «Работнички» Давид Тошевски перешел в ФК «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.
18-летний нападающий подписал с желто-синими контракт на пять лет. Ранее на игрока претендовали другие зарубежные клубы «Лилль», «Интер», «Монако». Сумма сделки между македонским и донским клубами не сообщается.
Тошевски является воспитанником клуба «Работнички». В основном составе он начал выступать в августе 2019 года. В Первой Лиге Северной Македонии он провел 21 матч. За это время он забил пять голов и выполнил три голевые передачи.
ИСТОЧНИК KP.RU