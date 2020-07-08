2020-07-08T18:01:02+03:00
Общество

В «Ростов» перешел игрок македонского клуба, на которого претендовали «Интер» и «Монако»

Давид Тошевски заключил контракт с желто-синими на пять лет
Михаил Стрижев
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Давид Тошевский подписал контракт с желто-синими на пять лет. Фото: https://vk.com/fcrostov.Давид Тошевский подписал контракт с желто-синими на пять лет. Фото: https://vk.com/fcrostov.
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Игрок македонского клуба «Работнички» Давид Тошевски перешел в ФК «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

18-летний нападающий подписал с желто-синими контракт на пять лет. Ранее на игрока претендовали другие зарубежные клубы «Лилль», «Интер», «Монако». Сумма сделки между македонским и донским клубами не сообщается.

Тошевски является воспитанником клуба «Работнички». В основном составе он начал выступать в августе 2019 года. В Первой Лиге Северной Македонии он провел 21 матч. За это время он забил пять голов и выполнил три голевые передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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