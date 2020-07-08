В донском Минздраве рассказали о состоянии пилота, пострадавшего при крушении самолета
Стало известно о состоянии пилота самолета, рухнувшего в поселке Кирсалово Ростовской области. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
По словам министра Татьяны Быковской, сначала пострадавшего положили в медучреждение в Сальске. Позже его перевели в отделение сочетанной травмы БСМП Ростова.
- Пострадавшего прооперировали. В настоящее время жизни мужчины ничто не угрожает. Но ему еще понадобится медицинская помощь, - прокомментировала Быковская.
Напомним, вертолет МИ-2 рухнул утром 6 июля. В результате происшествия один человек погиб, один пострадал. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа двигателя.
ИСТОЧНИК KP.RU