В донском Минздраве рассказали о состоянии пилота, пострадавшего при крушении самолета

8 Июль 2020 2020-07-08T19:00:35+03:00

Мужчине еще потребуется медицинская помощь. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В настоящее время мужчина находится в БСМП Ростова

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Стало известно о состоянии пилота самолета, рухнувшего в поселке Кирсалово Ростовской области. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

По словам министра Татьяны Быковской, сначала пострадавшего положили в медучреждение в Сальске. Позже его перевели в отделение сочетанной травмы БСМП Ростова.

- Пострадавшего прооперировали. В настоящее время жизни мужчины ничто не угрожает. Но ему еще понадобится медицинская помощь, - прокомментировала Быковская.

Напомним, вертолет МИ-2 рухнул утром 6 июля. В результате происшествия один человек погиб, один пострадал. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU