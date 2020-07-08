В Ростовской области за поборы в детском саду под суд пойдет заведующая

В Ростовской области за поборы в детском саду ответит его заведующая Фото: "КП" Архив

В Каменском районе Ростовской области прокуратура проводит проверку по факту поборов в детском саду.

В ходе следствия стало известно, что в детском садике № 9 «Солнечный» поселка Чистоозерный заведующая не раз под различными предлогами сама и через воспитателей просила родителей передавать деньги на оплату за детский сад ей лично либо переводить на банковскую карту. Хотя оплата должна осуществляться с использованием кодов на счета детей в бюджет района. Таким образом злоумышленница похитила более 280 тысяч рублей.

- По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения". Ход расследования взят прокуратурой на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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По версии следствия, бизнесмен похитил десятую часть от суммы контракта, предоставив поддельные документы о проделанной работе.

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