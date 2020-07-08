"Зачем грязно сделала?!": ростовчанка довела таксиста до нервного срыва

8 Июль 2020 2020-07-08T21:44:29+03:00

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В донской столице у одного из таксистов случился нервный срыв из-за того, что пассажирка, которую он привез к месту назначения, отказалась платить за проезд.

Сначала водитель пытался убедить девушку оплатить дорогу по-хорошему. Он уговаривал ее, говорил, что надо же ему на что-то кормить семью, но девушка осталась хладнокровна к мольбам и заявил, что денег у нее вообще нет. Тут у водителя совсем сдали нервы и он не сдержался.

- Не хочешь платить, зачем? Плати тогда. Плати! Зачем грязно сделала?!, - кричал водитель.

Отчаявшийся шофер вызвал к месту происшествия полицию. Пассажирка долгое время делала вид, что никуда не собирается уходить. Но сама при этом медленно отходила от машины все дальше и дальше, а потом помчалась, что есть сил в неизвестном направлении.

Когда приехали правоохранители, таксист едва ли не плакал, из-за того, что не смог догнать пассажирку. Но стражи порядка пообещали ее разыскать во что бы то ни стало.

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ИСТОЧНИК KP.RU